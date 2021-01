Iémen

A ONU declarou-se hoje preocupada com o aumento, desde meados de janeiro, dos combates no Iémen entre os rebeldes Huthis e as forças governamentais na região de Hodeida, afirmando que ameaçam a vida de numerosos civis.

Num comunicado, a ONU dá conta de "vítimas civis", assim como de habitações e quintas danificadas devido aos combates no sul da região portuária de Hodeida (sudoeste), pela qual transita o essencial das importações do país e da ajuda humanitária.

Mais de uma centena de famílias, pelo menos 700 pessoas, foram deslocadas pela violência desde meados de janeiro, segundo a organização.