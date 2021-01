Euro2020

A seleção portuguesa de futebol vai jogar em Espanha, no dia 04 de junho, e recebe Israel, cinco dias depois, na fase final da preparação para a defesa do título de campeão europeu no Euro2020.

Portugal defronta a seleção espanhola, em Sevilha, no dia 04 de junho, uma sexta-feira, e vai receber a congénere israelita, na quarta-feira seguinte, em 09 de junho, em local ainda a definir, nos únicos encontro de preparação já anunciados, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

A equipa das 'quinas' vai defrontar pela 41.ª vez a seleção espanhola, menos de um ano depois do empate 0-0, também num jogo particular, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Portugal bateu Espanha em oito ocasiões, contra 17 triunfos dos 'vizinhos' e 15 empates.