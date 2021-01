Actualidade

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação abriu uma averiguação interna a um médico do organismo depois de este ter afirmado que os homens homossexuais estão impedidos de dar sangue, garantindo que esta não é a posição oficial.

Num 'email', ao qual a Lusa teve acesso, um médico do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) escreve que "os homens que têm sexo com homens estão impedidos de dar sangue".

"Este critério não [é] nacional. É internacional. Muitos dos países da Europa e do mundo têm essa regra para defesa da saúde do doente que recebe a unidade de sangue", sustenta o médico Luís Negrão, que se apresenta como médico de saúde pública.