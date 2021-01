Actualidade

A justiça moçambicana condenou a mineira Vale a pagar o equivalente a 158 mil euros a camponeses impedidos de chegar aos seus campos por uma vedação que a empresa construiu em redor da sua mina no interior centro de Moçambique.

Segundo uma sentença do Tribunal Provincial de Tete, datada de terça-feira e a que a Lusa teve hoje acesso, o Tribunal Judicial da província de Tete dá razão a 48 camponeses do distrito de Moatize que exigiram na justiça o pagamento de indemnizações no valor de 300 mil meticais (3.295 euros) cada, totalizando 14,4 milhões de meticais (cerca de 158 mil euros).

"Há dano na medida em que a vedação causou, entre outros impactos, o bloqueio da estrada vicinal", que era usada "pelos camponeses para chegar a Chidwé e outras regiões a sul da área concessionada", lê-se na sentença.