O apoio orçamental concedido à pandemia por todo o mundo já atingiu 11,5 biliões de euros, adiantou o Fundo Monetário Internacional (FMI), sendo que só entre outubro e meados de janeiro foram gastos mais 1,8 biliões de euros.

Numa atualização ao seu 'Fiscal Monitor', apresentada pelo ex-ministro das Finanças português Vítor Gaspar, que agora é diretor deste departamento do FMI e por Paolo Mauro, diretor adjunto, os dados apontam para que, em resultado destes gastos, a dívida pública se tenha aproximado dos 98% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo que "a economias avançadas registaram os maiores aumentos nos défices e na dívida", seguidas dos países emergentes, economias com médio rendimento e países em desenvolvimento.

Nas economias avançadas, "os défices mais elevados refletem subidas semelhantes em gastos e quedas nas receitas", enquanto nos restantes países "em média, o aumento dos défices advém, em grande parte, do colapso das receitas causado por uma atividade económica mais reduzida".