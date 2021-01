Actualidade

A União Europeia adiou uma reunião prevista para hoje com o novo embaixador do Reino Unido em Bruxelas, enquanto aguarda a resolução da questão do reconhecimento do seu embaixador em Londres, o diplomata português João Vale de Almeida.

Fontes diplomáticas indicaram que a UE cancelou uma reunião agendada para hoje entre o novo representante do Reino Unido junto do bloco europeu, Lindsay Croisdale-Appleby, e o chefe de gabinete do presidente do Conselho Europeu, num contexto em que as autoridades britânicas se negam a conceder o estatuto diplomático ao chefe da delegação da UE em Londres.

Questionado sobre esta questão na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, o porta-voz para os Negócios Estrangeiros escusou-se a "comentar o que se passa no Conselho", enfatizando antes que a União Europeia continua à espera que Londres resolva de forma satisfatória o impasse em torno do estatuto diplomático do seu representante no Reino Unido, definitivamente um país terceiro desde a consumação do 'Brexit'.