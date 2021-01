Covid-19

A Câmara de Coimbra começou esta semana a fornecer diariamente 1.200 refeições em regime de 'take-away a 600 alunos do ensino obrigatório, anunciou hoje o presidente do município.

"Não queremos mesmo deixar ninguém para trás, nem queremos que alguém passe fome", disse Manuel Machado à agência Lusa, no final de uma visita ao Centro Escolar do Loreto, para se inteirar do trabalho de entrega das refeições escolares na zona norte da cidade.

Por dia, os alimentos distribuídos incluem um almoço e uma merenda para cada criança ou jovem inscrito no programa de emergência, criado pela Câmara para atenuar o impacto da terceira vaga da pandemia da covid-19 nos estudantes.