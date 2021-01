Actualidade

A Total vai instalar em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, a base de operações 'offshore' (operações no mar) do megaprojeto de gás do norte de Moçambique, disse hoje a empresa em resposta a questões colocadas pela Lusa.

A petrolífera francesa que lidera o consórcio da Área 1 - Mozambique LNG "irá desenvolver as suas operações 'offshore' em Pemba".

"A Technip FMC - a principal contratada 'offshore' do projeto - partilhará as instalações da base logística da Total e do porto dos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM)", anunciou.