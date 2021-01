Covid-19

A vacinação contra a covid-19 dos órgãos de soberania deve estender-se a aproximadamente 1.000 pessoas, segundo a atualização do plano de vacinação hoje apresentada pelo coordenador da 'taskforce', Francisco Ramos.

"Aquilo que está previsto, e tendo sido determinado que a execução do despacho do primeiro-ministro compete à 'taskforce', é que nas próximas semanas as vacinas que há para administrar a esse grupo serão suficientes para 1.000 pessoas. O que será trabalhado nos próximos dias é perceber as prioridades indicadas por cada órgão", afirmou Francisco Ramos, que falava em Lisboa durante a apresentação da atualização do plano de vacinação.

Em causa está a vacinação dos titulares de órgãos de soberania, altos cargos com funções no quadro do Estado de Emergência, responsáveis da proteção civil, Procuradoria-Geral da República e Ministério Público.