ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje dez prioridades para fazer 2021 "um ano de possibilidades e esperança", entre as quais o combate à pandemia, recuperação económica, ação climática, igualdade de género e direitos humanos.

Num discurso perante a Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque, António Guterres, que se recandidata à posição de secretário-geral, disse que 2020 foi um "ano horrível", de "morte, destruição e desespero", usando a expressão em latim "annus horribilis", mas concluiu que existe esperança de 2021 ser um "annus possibilitatis".

"Precisamos de mudar da morte para a saúde; do desastre para a reconstrução; do desespero à esperança; do 'business as usual' (como de costume, em tradução livre) à transformação", disse o secretário-geral.