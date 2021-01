Actualidade

As autoridades moçambicanas detiveram um homem de 37 anos na posse de 61 quilos de heroína e cinco de metanfetamina quando descarregava a droga na província de Nampula, norte de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte oficial.

O moçambicano foi detido em flagrante no sábado, quando, junto de outras cinco pessoas de nacionalidade tanzaniana, que fugiram, descarregava a droga na costa do distrito de Nacala Porto, disse Enina Tsinine, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

"Ele foi detido em flagrante delito. Estava do lado do continente a guarnecer a droga", 61 quilos de heroína e cinco de metanfetamina, explicou a porta-voz.