Actualidade

O secretariado do acordo de comércio livre em África anunciou hoje a celebração de um acordo com a Iniciativa de Investimento Futuro e a empresa OriginAll para combater a contrafação no continente.

"A parceria representa um esforço histórico e uma oportunidade de fomentar as respetivas forças num esforço para erradicar a contrafação e os produtos das nações do acordo que são ilegalmente comercializados", lê-se num comunicado de imprensa divulgado hoje em Riade, no âmbito da 34ª cimeira da União Africana.

"Esta cooperação vai beneficiar mais de 1,2 mil milhões de pessoas, proteger os interesses nacionais das 55 nações abrangidas pelo Acordo de Livre Comércio Continental (ALCC) e a segurança e bem estar dos seus cidadãos", acrescenta-se no comunicado, que salienta que "esta iniciativa vai privar as estruturas perturbadoras, os criminosos e os terroristas de uma das suas principais fontes de finanacimento, canalizando milhares de milhões de dólares de volta para as legítimas economias da região".