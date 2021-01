Actualidade

A pintura a óleo "Retrato de jovem a segurar um medalhão", do mestre renascentista italiano Sandro Botticelli, foi hoje vendida em leilão por 92 milhões de dólares (cerca de 76 milhões de euros), pela casa internacional Sotheby's.

A pintura, com mais de 500 anos e em bom estado, foi estimada em mais de 80 milhões de dólares (cerca de 66 milhões de euros), cerca de oito vezes o recorde de uma pintura do mestre florentino, estabelecida em 2013, pela peça "Madonna e o Menino com o jovem Saint-Jean Baptiste", vendida por 10,4 milhões de dólares (cerca de 8,6 milhões de euros).

Muito disputada por dois licitadores, no leilão de hoje, a pintura acabaria por ser vendida por 80 milhões de dólares no martelo, ficando por 92 milhões de dólares com impostos, colocando-se na posição da obra mais cara de Botticelli vendida pela leiloeira.