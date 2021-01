Actualidade

O Lu.Ca - Teatro Luís de Camões oferece, durante o mês de fevereiro, uma programação 'online' gratuita, que inclui cinema, teatro, música, poemas, leituras e uma visita virtual àquele espaço da Calçada da Ajuda, em Lisboa.

O Lu.Ca, teatro municipal pensado para os mais novos, teve de encerrar em 15 de janeiro, tal como todos os equipamentos culturais em Portugal continental, no âmbito das medidas decretadas pelo Governo, para conter a pandemia da covid-19.

Apesar de estar encerrado, a programação daquele teatro foi adaptada para decorrer 'online' e em fevereiro arranca, no dia 03, com os "Poemas para Estes Dias", poemas-vídeo ilustrados que o Lu.Ca começou a divulgar no final de dezembro do ano passado, "ano que ninguém esquecerá". Haverá também "Poemas para Estas Dias" no dia 07, e a iniciativa, de acordo com informação disponível no 'site' oficial, irá continuar "enquanto fizer sentido".