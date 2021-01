Covid-19

As escolas estão preparadas para acionar o plano de contingência de aulas à distância logo que o Governo dê ordens nesse sentido, disse hoje à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).

"Há muitos encarregados de educação que estão legitimamente preocupados com as aprendizagens", referiu Manuel Pereira quando questionado sobre as abordagens dos pais aos diretores escolares.

"Tudo isto é muito desequilibrador em termos emocionais para as crianças, sobretudo os mais novos. Tem sido um ano muito estranho", afirmou referindo-se às interrupções das aulas presenciais desde que foi declarada a epidemia de covid-19 em Portugal, em março.