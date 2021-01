Covid-19

A embaixada de Cabo Verde em Lisboa, com três funcionários positivos para a covid-19 e oito em isolamento profilático, passa a partir de hoje a atender presencialmente apenas casos urgentes, mediante marcação prévia, informou a instituição.

Os três funcionários que testaram positivo para a infeção pelo novo coronavírus encontram-se em quarentena e a cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo fonte do gabinete do embaixador de Cabo Verde em Portugal.

Os contactos próximos dos três casos positivos receberam indicações para contactar a DGS e estão a seguir as recomendações dadas.