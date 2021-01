Covid-19

A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar (SPEPH) defendeu hoje a necessidade de uma revisão dos protocolos e modelos de atendimento, triagem e encaminhamento de doentes para evitar a atual sobrecarga das urgências dos hospitais.

Em comunicado, a SPEPH realça a premência da "reorganização do atual Sistema Integrado de Emergência Médica" (SIEM), considerando que o cenário de urgências de hospitais com filas de espera de ambulância é uma consequência de "protocolos e orientações desadequadas" e que "deveriam ser adaptados à situação que o país atravessa" com o agravamento da pandemia de covid-19 ao longo de janeiro.

"É evidente a incapacidade da gestão atual, quer por força dos protocolos de acionamento inadequados, mas também pela não valorização dos operacionais de emergência médica pré-hospitalar, no que diz respeito à abordagem no local, que poderia 'determinar' ou não o transporte dos doentes para as urgências dos hospitais, sempre com validação do médico regulador do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)", pode ler-se na nota.