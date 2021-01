Covid-19

Os beneficiários do subsídio de desemprego devem manter durante o confinamento a procura ativa de emprego à distância, por via eletrónica, estando suspensa a procura presencial, esclarece o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

"Nos períodos em que está em vigor o dever de permanência no domicílio, a procura ativa de emprego que envolva deslocação presencial fica suspensa, devendo continuar a ser feita, sempre que possível, à distância (ex: candidaturas através de correio eletrónico)", explica o IEFP num documento atualizado com perguntas e respostas, publicado no seu site.

O instituto lembra que "a procura ativa de emprego, bem como a sua demonstração perante o serviço público de emprego, é necessária para a manutenção das prestações de desemprego".