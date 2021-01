Covid-19

O Reino Unido registou nas últimas 24 horas 1.239 mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, totalizando 103.126 óbitos desde o início da pandemia de covid-19, divulgou o Governo britânico.

Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 28.680 casos confirmados de contágio, aumentando o total para 3.743.734 infeções identificadas no país desde o início da pandemia.

Dados atualizados mostram que 7.447.199 pessoas foram até hoje vacinadas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, mais 282.812 do no dia anterior.