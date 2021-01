Covid-19

O presidente do Conselho Europeu defende que a União Europeia deve explorar todas as vias legais à disposição para garantir que as empresas farmacêuticas produzem e fornecem as vacinas contra a covid-19 previstas nos contratos firmados com Bruxelas.

A posição de Charles Michel é expressa numa carta de resposta a quatro chefes de Estado e de Governo da UE, com a data de quarta-feira e hoje divulgada, na qual aponta que "as explicações fornecidas até ao momento por algumas empresas farmacêuticas" sobre atrasos na produção e distribuição de vacinas não são convincentes nem tranquilizadoras, advoga uma demonstração de força por parte da União.

"Ainda que prosseguindo o diálogo, acredito que a UE precisa de tomar medidas firmes para garantir o seu fornecimento de vacinas e demonstrar de forma concreta que a proteção dos seus cidadãos continua a ser a nossa absoluta prioridade", escreve, na resposta a uma carta que lhe foi dirigida em 19 de janeiro pelos líderes de Áustria, República Checa, Dinamarca e Grécia, inquietos com a lentidão no processo de vacinação na UE.