Actualidade

A EDP Distribuição instalou 3,2 milhões de contadores inteligentes de luz até ao momento, mais de metade do total, e mantém a meta de conclusão do processo até final de 2024, disse hoje o presidente do Conselho de Administração.

"Temos instalados 3,2 milhões de equipamentos de medição inteligente, desses 2,6 milhões estão ligados ao Inovgrid [projeto para dotar a rede elétrica de informação e equipamentos inteligentes] e cerca de um milhão integrados na rede inteligente", adiantou João Torres, durante a conferência de imprensa 'online' para apresentar a nova marca E-Redes, que substitui a EDP Distribuição a partir de sexta-feira.

O responsável adiantou que a intenção é "ter 100% [de contadores inteligentes instalados] até ao final de 2024", lembrando, no entanto, que se trata de "um processo muito exigente" para substituir todos os contadores antigos.