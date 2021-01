Covid-19

A Itália registou 14.472 novos casos de infeção de covid-19 e 492 mortes atribuidas à doença nas últimas 24 horas, indicou o Ministério da Saúde italiano no habitual boletim diário sobre o estado da pandemia no país.

Com o aumento do número de óbitos, mais 25 do que na quarta-feira, Itália acumulou desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, 87.381 mortes, resultantes dos 2.515.507 casos detetados desde então.

Nas últimas 24 horas, no entanto, foram registados menos 732 casos do que no dia anterior.