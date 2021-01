Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, remodelou hoje as estruturas de topo das Forças Armadas Angolanas (FAA), com substituições, promoções e alterações de posto, entre as quais a do juiz presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo.

Dezenas de oficiais generais e almirantes das FAA, bem como dirigentes de Polícia Nacional, foram exonerados, substituídos e nomeados para novos cargos, segundo oito decretos presidenciais hoje publicados em Diário da República e seis Ordens do Comandante-em-Chefe das FAA, por inerência de funções, João Lourenço.

Entre estes alguns transitam para situação de inatividade temporária, outros são substituídos, promovidos ou passam a reforma por limite de idade.