Actualidade

O Sporting complicou hoje o apuramento para os oitavos de final da Taça da Europa de basquetebol, ao perder com os polacos do BM Slam Stal por 85-83, com 45-45 ao intervalo, na segunda jornada do Grupo C.

Em Wloclawek, e após o desaire por 86-81 com os israelitas do Ironi Ness Ziona, que hoje bateram os húngaros do Szolnoki Olajbanyssz por 90-73, os 'leões' voltaram a perder e são terceiros classificados do agrupamento.

Na sexta-feira, os comandados de Luís Magalhães defrontam o conjunto da Hungria, que também perdeu os dois encontros disputados, e precisa de ganhar para ter hipóteses de passar como um dos quatro melhores terceiros, dos seis grupos.