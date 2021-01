Actualidade

O treinador português de futebol Ricardo Sá Pinto manifestou hoje satisfação com a decisão de um tribunal grego, que o ilibou das acusações de manipulação de resultados, quando treinava o Atromitos.

"É com grande satisfação que hoje recebo a notícia da minha ilibação de um caso em que fui injustamente envolvido. Durante a minha carreira, o respeito e a integridade sempre foram princípios orientadores, pelo que me revoltou ver-me arrastado para este processo. Foram três anos muitos duros para mim e para a minha família, vendo o meu nome e a minha honra questionada em público", afirmou o técnico, em comunicado envido à agência Lusa.

Sá Pinto, atualmente a treinar os turcos do Goztepe, orientou o Atromitos nas temporadas 2014/15 e 2016/17, tendo sido um dos 28 acusados de crimes relacionados com corrupção no futebol grego, alegadamente pela não utilização de alguns jogadores num encontro frente ao Olympiacos, disputado em 04 de fevereiro de 2015, que a equipa de Pireu venceu por 2-1, reforçando a liderança do campeonato.