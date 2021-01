Covid-19

A Espanha contabilizou 34.899 novas infeções e 515 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto a incidência acumulada de casos por cada 100.000 habitantes desceu para 889, divulgou hoje o Ministério da Saúde espanhol.

No total, e desde o início da crise pandémica, Espanha contabiliza 2.705.001 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus e 57.806 óbitos associados à doença covid-19, de acordo com a mesma fonte.

Segundo as contas do ministério, a incidência acumulada de casos em Espanha (análise que tem como base um período de 14 dias) registou um decréscimo de 10 pontos percentuais em comparação aos dados do dia anterior, situando-se agora nos 889,93 casos por cada 100.000 habitantes.