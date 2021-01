UE/Presidência

Os Estados-membros da União Europeia (UE) "aprenderam a lição" com o fecho unilateral de fronteiras durante a primeira vaga de covid-19, na primavera, acredita a comissária europeia dos Assuntos Internos, insistindo na "concertação".

Ylva Johansson falava em declarações aos jornalistas, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no âmbito da presidência portuguesa da UE, no mesmo dia em que a Alemanha anunciou que vai impedir viajantes de Portugal, Reino Unido, África do Sul e Brasil de entrarem no país.

A comissária confirmou que "muitos ministros levantaram o assunto" na reunião informal de Assuntos Internos da UE, que hoje se realizou, por videoconferência.