O economista Nouriel Roubini, que previu a crise financeira mundial de 2008, disse hoje no Porto que a melhor forma de reduzir a dívida pública e o défice em Portugal é através do crescimento, admitindo a possibilidade de austeridade.

"A melhor forma de conseguir a redução da dívida e do défice será um forte crescimento económico, mas um crescimento económico forte não pode ser inventado do nada", disse em videoconferência de imprensa após o 'warm-up' da QSP Summit, que decorreu hoje no Porto.

O economista considerou que "ou se fazem o tipo de reformas que levam a um forte crescimento económico, ou por outro lado há uma dívida potencial a aumentar e são precisas reformas estruturais, que estão a ocorrer muito devagar".