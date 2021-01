CORREÇÃO

As creches vão continuar encerradas, ainda que os estabelecimentos de ensino retomem atividade em regime não presencial a partir de 08 de fevereiro, disse hoje a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Falando em conferência de imprensa depois da reunião do Conselho de Ministros de hoje, a ministra explicou que se mantêm as medidas já em vigor de apoio às famílias.