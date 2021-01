Eutanásia

O PSD propôs hoje, mas não conseguiu, adiar "por algumas semanas" a votação final global da despenalização da morte medicamente assistida, que vai realizar-se, como previsto, na sexta-feira, na Assembleia da República.

Para ser adiada a votação, o regimento da Assembleia impõe um consenso, o que não foi conseguido na conferência de líderes de hoje, dado que apenas o CDS apoiou as pretensões do PSD e Bloco de Esquerda, Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e Iniciativa Liberal (IL) se opuseram.

Adão Silva, líder parlamentar dos sociais-democratas, afirmou que seria desejável afastar a votação de uma lei como a da eutanásia, que "tem a ver com estas questões da vida e da morte", do atual momento de pandemia que "é verdadeiramente tenebroso" com as mortes por covid-19.