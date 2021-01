CDS-PP

A deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa defendeu hoje que deve haver discussão nos órgãos próprios sobre a situação do partido, declarando apoiar Mesquita Nunes se o ex-vice-presidente avançar com uma candidatura à liderança.

A deputada considerou que o partido está a atravessar "um momento de crise", evidenciando uma "incapacidade de criar atração no discurso", uma situação que se agravou, disse, com as demissões anunciadas hoje de três membros da direção - o vice-presidente Filipe Lobo d'Ávila, e os vogais da comissão executiva Raul Almeida e Isabel Menéres Campos, os três do grupo Juntos pelo Futuro.

Para a parlamentar, o facto de "uma parte relevante da direção ter saído" contribuiu para agravar a situação.