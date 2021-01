Covid-19

O secretário regional da Saúde dos Açores, Clélio Meneses, manifestou hoje disponibilidade para receber doentes do continente nos hospitais da região, se tal for necessário, sublinhando, no entanto, as fragilidades do Serviço Regional de Saúde.

"Os Açores são nove ilhas com contingências especiais, que fazem com que haja algumas dificuldades e fragilidades do nosso Serviço Regional de Saúde, no entanto, manifestamos mais uma vez solidariedade para dar o apoio que for necessário. Se da parte do Governo da República for solicitado o apoio da região, de acordo com as nossas disponibilidades, manifestaremos esse apoio", afirmou, em declarações à Lusa.