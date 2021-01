Actualidade

Os canoístas Emanuel Silva e Francisca Laia lamentaram hoje o fim dos vínculos contratuais com o Sporting, que suspendeu a modalidade, deixando alguns atletas do projeto olímpico sem clube a seis meses de Tóquio2020.

"Os que representam aquele que era e é o meu clube do coração, a poucos meses do importantíssimo evento, que são os Jogos Olímpicos, para os quais me apurei em tempo oportuno, fizeram cessar o vínculo laboral que tinha comigo, pondo em causa a minha preparação para os mesmos Jogos", anunciou Emanuel Silva nas redes sociais.

O canoísta natural de Braga, de 35 anos, considera que o contrato rubricado com os 'leões' deveria ter terminado após as Olimpíadas em solo japonês, que foram adiadas por um ano, entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, devido à pandemia de covid-19.