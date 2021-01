Actualidade

O chefe de Estado brasileiro negou, na quinta-feira, a possibilidade de efetuar uma reforma ministerial, contradizendo o vice-Presidente, ao mesmo tempo que sublinhou não precisar de "palpiteiros" no Governo.

Na quarta-feira, em entrevista à rádio Bandeirantes, o vice-Presidente, general Hamilton Mourão, antecipou uma possível reforma ministerial, citando o ministro das Relações Exteriores como alvo de uma possível troca.

"O que menos precisamos é de palpiteiros no que toca à formação do meu Ministério. Todos os 23 ministros sou eu que escolho e mais ninguém. Se alguém quiser escolher ministro, que se candidate em 2022 [ano de eleição presidencial] e boa sorte em 2023", afirmou Jair Bolsonaro, em frente à residência oficial em Brasília, em resposta a um apoiante sobre as declarações de Mourão.