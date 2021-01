Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje um novo caso de covid-19, num homem que atravessou ilegalmente a fronteira com a Indonésia e em quarentena no enclave de Oecusse-Ambeno.

O presidente da Região Administrativa Especial Oecusse-Ambeno, Arsénio Bano, disse a Lusa que o homem atravessou a fronteira terrestre há dez dias e vai agora ser transferido para isolamento.

Bano explicou que 74 outras pessoas em quarentena no enclave estão a realizar testes à covid-19.