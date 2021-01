Actualidade

O filme "Seja como for", da realizadora portuguesa Catarina Romano, está na competição internacional do Festival da Curta-Metragem de Clermont-Ferrand (França), que começa hoje e que decorrerá apenas 'online'.

Em dezembro, a organização do festival tinha revelado que estava a preparar uma edição em formato híbrido, com sessões em sala e 'online', mas a evolução da pandemia da covid-19 obrigou a uma alteração de planos.

A programação decorrerá apenas com exibição online, a partir do 'site' do festival - e apenas em território francês, por questões de direitos - contando com "Seja como for", de Catarina Romano, que se estreia em competição internacional.