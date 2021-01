Actualidade

O chefe do Governo de Macau prometeu hoje aos 'media' de língua chinesa liberdade de imprensa, mas disse esperar que "continuem a difundir a nobre tradição de 'amar a pátria e amar Macau'".

O Governo "continuará, como sempre, a implementar uma governação rigorosa, em conformidade com a Constituição e a Lei Básica, a garantir a liberdade de imprensa e a apoiar o desenvolvimento do setor da comunicação social", começou por salientar Ho Iat Seng num encontro promovido com os órgãos de comunicação social de língua chinesa.

"Espero que os órgãos de comunicação social de língua chinesa continuem a difundir a nobre tradição de 'amar a pátria e amar Macau', acrescentou o governante durante um almoço oferecido aos 'media'.