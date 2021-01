Actualidade

O presidente do CDS-PP transmitiu à comissão política nacional que vai convocar um Conselho Nacional, refletir quanto à realização do congresso extraordinário, e que só sairá quando entender, disseram à Lusa fontes presentes na reunião.

A comissão política nacional do CDS-PP esteve reunida na quinta-feira à noite, num encontro digital que se prolongou pela madrugada dentro.

Fontes presentes na reunião disseram à Lusa que a maioria dos dirigentes defendeu a convocação de um Conselho Nacional por parte da direção e reconheceu que a situação do partido "é difícil", agravada com a saída do vice-presidente Filipe Lobo d'Ávila e dos vogais da comissão executiva (órgão mais restrito da direção) Raul Almeida e Isabel Menéres Campos, os três do grupo Juntos pelo Futuro.