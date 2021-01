Presidenciais

O ex-coordenador bloquista Francisco Louçã defende que, nas presidenciais, nem o BE foi punido nem o PCP recompensado pelo voto no orçamento, considerando ser "dever da esquerda" persistir num acordo sobre medidas essenciais que o Governo tem rejeitado.

Em declarações à agência Lusa no rescaldo das últimas eleições presidenciais, Francisco Louçã reitera que as "três candidaturas de esquerda foram derrotadas", tendo Ana Gomes tido apenas "uma vitória simbólica ao ficar à frente de André Ventura".

A antiga eurodeputada socialista, de acordo com o fundador do BE, teve "cerca de metade dos votos de Sampaio da Nóvoa e ficou muito atrás das votações de Manuel Alegre", não tendo polarizado os votos, "embora tenha beneficiado de um voto útil de eleitores do PCP e do Bloco", cujas candidaturas apoiadas por estes partidos, de João Ferreira e Marisa Matias, "foram derrotadas".