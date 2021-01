Actualidade

Uma fragata da marinha francesa apreendeu 444 quilogramas de metanfetaminas e heroína ao largo a costa de Moçambique, uma carga de valor de mercado superior a 40 milhões de euros, anunciou a força militar.

A droga estava num 'dhow', embarcação típica da zona, sem bandeira e sem que ficasse esclarecida a origem ou o destino, detetada no domingo pela fragata Nivôse - que a abordou com apoio do seu helicóptero Panther -, detalhou a marinha, em comunicado publicado na quinta-feira.

"As investigações, que continuaram após o anoitecer, resultaram finalmente, após quatro horas de busca, na descoberta de um esconderijo contendo vários fardos", sendo que "os testes deram positivo" para 417 quilogramas de metanfetaminas e 27 quilogramas de heroína.