Covid-19

As viagens durante o feriado do Ano Novo Lunar na China foram reduzidas a uma fração do que é habitual, depois de o Governo ter pedido aos cidadãos que não regressem às respetivas terras natais.

A China deparou-se, nas últimas semanas, com novos surtos da covid-19 em várias províncias do norte do país, levando as autoridades a isolar cidades inteiras e realizar testes em massa.

O Governo chinês, determinado em prevenir mesmo em surtos de pequena escala, quer minimizar as viagens de longa distância durante o maior feriado do ano.