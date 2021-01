Luanda Leaks

Luanda, 29 jan 2021 - Um ano depois das revelações do escândalo que ficou conhecido como Luanda Leaks, muito mudou para Isabel dos Santos, que viu o seu império desmoronar-se, mas pouco mudou para Angola, considera o investigador Ricardo Soares de Oliveira.

"Algo mudou, sem dúvida, para Isabel dos Santos, mas para Angola mudou muito pouco", disse à Lusa o académico e autor da obra "Angola: Magnífica e Miserável", comentando as consequências da investigação jornalista que expôs os esquemas que permitiram à empresaria e filha do ex-presidente angolano apropriar-se de milhões de dólares do erário angolano

Para Ricardo Soares de Oliveira, o impacto do "Luanda Leaks" vai mais longe do que as revelações relativas à principal visada, demonstrando "o 'modus operandi' da economia angolana ao longo dos últimos 20 anos e o envolvimento não só de pessoas ligadas ao antigo presidente, mas também de responsáveis de bancos, contabilistas, advogados e outros prestadores de serviços internacionais que "mostram a dimensão sistémica do saque de Angola".