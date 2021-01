Covid-19

Uma equipa da Organização Mundial da Saúde (OMS) visitou hoje o hospital onde a China diz que os primeiros pacientes com covid-19 foram tratados, há mais de um ano, na cidade chinesa de Wuhan.

A visita faz parte da investigação no terreno sobre as origens do novo coronavírus.

Os especialistas da OMS viajaram para a China, procedentes de Singapura, em 14 de janeiro passado, mas desde então observaram duas semanas de quarentena.