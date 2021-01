Covid-19

O Governo timorense reforçou algumas das medidas a aplicar no país durante o próximo período de estado de emergência, entre 02 de fevereiro e 03 de março, obrigando ao uso de máscaras em vários locais e evitando aglomerações de pessoas.

As medidas hoje aprovadas em Conselho de Ministros extraordinário determinam que as forças de segurança identifiquem os cidadãos e estrangeiros que não cumpram as regras, podendo incorrer "responsabilidade criminal".

Na prática o Governo transforma em obrigação a recomendação que vigora atualmente de comportamentos de distanciamento social, de uso de máscara em zonas comerciais ou serviços públicos e de higienização das mãos.