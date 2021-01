Actualidade

O organismo que investiga acidentes ferroviários espera concluir até julho a investigação ao descarrilamento do comboio Alfa Pendular, na vila de Soure, distrito de Coimbra, que provocou dois mortos e 44 feridos, há exatamente meio ano.

Em resposta enviada à agência Lusa, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) diz que "tenciona publicar o relatório final da investigação no prazo de até um ano após o acidente [31 de julho], conforme as práticas recomendadas internacionalmente".

O descarrilamento do comboio Alfa Pendular, com 212 passageiros a bordo, provocou, em 31 de julho de 2020, dois mortos (os trabalhadores que seguiam no veículo de conservação de catenária - VCC) e 44 feridos, oito dos quais graves.