Covid-19

O primeiro-ministro timorense está a coordenar com o Presidente da República o destacamento de militares em apoio à polícia no reforço da segurança nas fronteiras do país para evitar o contágio da covid-19, disse hoje fonte do Governo.

"O primeiro-ministro está em coordenação com o Presidente da República e o Ministério do Interior com o Ministério da Defesa em relação ao destacamento de pessoal militar em apoio à Unidade de Patrulhamento Fronteira da polícia", disse à Lusa Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

A medida surge perante a crescente preocupação com o aumento de casos da covid-19 do lado indonésio da ilha e a deteção de dezenas de pessoas que atravessam a fronteira ilegalmente, sendo capturados e levados para quarentena.