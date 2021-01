Actualidade

António Ferreira dos Santos foi designado para o cargo de inspetor-geral da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), em substituição de Vítor Braz, anunciou hoje o Ministério das Finanças.

"A designação em regime de comissão de serviço por cinco anos teve por base o procedimento concursal nos termos previstos no Estatuto do Pessoal Dirigente e a fundamentação elaborada pelo respetivo júri", lê-se num comunicado enviado pelo gabinete do ministro João Leão.

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, António Ferreira dos Santos ocupava o lugar de Secretário-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital desde fevereiro de 2020, sendo também desde esse ano Conselheiro do Conselho de Prevenção da Corrupção.