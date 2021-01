Covid-19

A União Europeia tenciona publicar hoje o contrato firmado com a AstraZeneca para a aquisição de vacinas contra a covid-19, que o laboratório britânico diz não estar em condições de cumprir, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Nós queremos publicar o contrato hoje e estamos em discussões com a empresa", sobre as partes do texto que devem ser mantidas em sigilo por razões de confidencialidade, assinalou Von der Leyen, numa entrevista hoje de manhã à rádio alemã Deutschlandfunk.

A intenção da Comissão em tornar público o contrato firmado com a AstraZeneca ocorre em pleno 'braço de ferro' entre a UE e a farmacêutica britânica, que se diz agora incapaz de fornecer as doses de vacinas contratualizadas com Bruxelas, e no dia em que é esperada a 'luz verde' da Agência Europeia do Medicamento (EMA) à sua utilização na Europa.