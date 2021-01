Actualidade

O ministro da Economia e Integração Regional da Guiné-Bissau, Victor Mandinga, disse hoje à Lusa que voltou atrás com a decisão de abandonar o Governo, embora mantenha algumas críticas que faz às opções do Orçamento Geral do Estado (OGE).

Em novembro, Victor Mandinga apresentou ao primeiro-ministro, Nuno Nabiam, a sua demissão do Governo, mas, após conversações, decidiu voltar a reassumir a pasta.

Mandinga afirmou que a sua decisão visa manter a estabilidade no Governo e no país, embora continue a discordar das opções tomadas no Orçamento Geral do Estado para este ano, já aprovado no parlamento e promulgado, na quinta-feira, pelo Presidente do país, Umaro Sissoco Embaló.