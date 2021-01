Actualidade

O índice de produção industrial diminuiu 4,4% em dezembro, em termos homólogos, e 7% no conjunto do ano de 2020, depois da queda de 2,3% no ano anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O índice de produção industrial registou uma variação homóloga de -4,4%, inferior em 1,2 pontos percentuais (p.p.) à observada em novembro", observou o INE, acrescentando que aquela "evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, sem o qual o índice agregado teve uma variação de -1,5% (-1,4% em novembro)".

No conjunto do ano passado, o índice de produção industrial diminuiu 7%, depois de uma variação negativa de 2,3% em 2019, "com todos os agrupamentos a apresentarem variação negativa".